El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof estuvo en Mar del Plata en la apertura de los juegos bonaerenses y posterior al acto protocolar dio una conferencia de prensa acompañado de la vice gobernadora Magario y del Cuervo Larroque, conferencia a la que pudo acceder Líder y ante más de 50 periodistas tuvimos la oportunidad de hacerle una de las 5 preguntas que contestó el Gobernador.

Al ser consultado por Líder sobre las obras que provincia tiene para el interior bonaerense y mas precisamente Chacabuco Kicillof manifestó que, “Ya estamos en ejecución con el fondo de infraestructura municipal en los 135 municipios, obras en escuelas tenemos como nunca en todos los distritos, lo sabemos por Chacabuco, más de la mitad de las escuelas con obras intervenidas con mantenimiento que no se hacían hace años, en el sector salud, es decir que en toda la provincia de Buenos Aires trabajamos mucho y obviamente con los intendentes, yo me acuerdo en la época anterior que no solo no trabajaban con los intendentes de la oposición, no solo no trabajaban sino le cortaban los fondos sino que también había un ninguneo permanente, nosotros tenemos otra posición, vimos como no terminaban las obras porque venían del gobierno anterior, dejaron muchas obras en banda, como se vio, es un trabajo adicional pero hemos invertido para que todas las obras se terminen porque son para los y las bonaerenses y no para un partido político»