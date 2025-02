«O’Higgins es un pueblo castigado por el intendente Golía»

Dialogamos con el concejal de Juntos, Rodolfo «Loli» Serritella sobre la actualidad política local y nacional.

El presidente de la bancada opositora también analizó por Líder la situación qué se desencadenó un tuit del presidente Javier Milei, sobre el estado de las calles en nuestra ciudad, sobre el pase de Emilia Recondo a La Libertad Avanza entre otros temas.

Además el edil radical cuestionó al gobierno de Golía por no haber organizado ni concurrido a O’Higgins por los 139° aniversario y lo enmarca en un tema político, «me quiero solodarizar con el pueblo de O’Higgins que es un pueblo castigado por el intendente Golía, fue el aniversario y no fue el intendente y ningún funcionario, no es casualidad que no haya ido, no es casualidad que no envió ningún representante del gobierno municipal, hizo un vacío muy grande en O’Higgins, sólo estuvo el delegado, de Chacabuco no fue nadie, nunca visto, nosotros tampoco fuimos convocados, habría unas 15 personas»

«Es grave que el intendente no haya ido, que haya considerado al pueblo, puede estar enfermo, tener otra ocupación pero debería haber enviado a alguien en representación, lo tomamos cómo un castigo hacia el pueblo porque es una localidad que le resultó adversa en las elecciones, eso no quiere decir que no sean parte de Chacabuco y no tiene que hacer un desprecio, espero recapacite y pida disculpas a todo el pueblo de O’Higgins por esta acción»