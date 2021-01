Olaechea pide a Aiola y Loyola garanticen seguridad

Nota dirigida al intendente Municipal Víctor Aiola y al Secretario de Seguridad Marcelo Loyola:

Dirijo a Uds. la presente, como responsables de la seguridad de Chacabuco, y haciéndolos a través de esta carta abierta, consternado por una nueva situación de inseguridad vivida por mi familia. –

En el día de ayer por la noche, el patrullero que tiene como fin preservar la vida y la integridad de mi familia, con posterioridad al atentado que he sufrido y el cual se encuentra a esta instancia IMPUNE como tantos otros en Chacabuco, ¡¡¡fue atacado SI !!!, dos sujetos desconocidos abrieron sus puertas para atacar a la señorita uniformada que estaba en su interior.

Cuando los delincuentes se dan a la fuga, los policías piden permiso para ingresar en mi vivienda, para revisar la misma donde le consulto a la uniformada porque no los persiguió con el móvil, es que me informa que no lo hacían en el móvil ya que dicho patrullero posee la dirección rota y que está puesto ahí para cumplir con las formas, pero que no funciona. –

Amén de la nueva vulnerabilidad en que las autoridades colocan a nuestra familia, colocándonos un PATRULLERO DE COTILLÓN, pretendiendo con ello invisibilizar mi reclamo, les hago saber a las máximas autoridades de la ciudad que LOS HAGO RESPONSABLES DE CUALQUIER AFECTACIÓN A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD QUE SUFRA MI FAMILIA, requiriéndoles que asuman la SEGURIDAD DE CHACABUCO, de que nos cuiden como ciudadanos y vecinos de esta ciudad donde crecimos, donde construimos nuestra amistad, donde fuimos a la escuela de nuestro barrio, pero que hoy es una ciudad donde ni la misma policía puede ESTAR SEGURA. –

Señor Intendente y Señor Secretario de Seguridad, la SEGURIDAD CIUDADANA ES UNA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO QUE DEBE GARANTIZAR LA VIGENCIA DE NUESTROS DERECHOS, les exijo en consecuencia que asuman dicha responsabilidad. –

MARIANO OLAECHEA

DNI 27112173

