Otro #3J y seguimos reclamando lo mismo, BASTA DE MATARNOS.

3 de junio 2021 y en nuestra ciudad nos siguen matando día a día.

Un gobierno municipal que presupuestó en promedio $7.200.000 para este año en el sueldo

del intendente, y $3.813.732 asignó al Área de la Mujer, si a ese último monto lo dividimos

en 24.515 mujeres que habitamos en la localidad incluyendo las localidades, nos da un

promedio de $155 anuales para cada una.

$12,99 mensuales, lejos de las matemáticas que podemos hacer, no alcanza ni para un

analgésico.

Ese es el valor que la política local le da a nuestra vida.

$0,42 diarios gasta Aiola en políticas de género, ni el capuchón de la Bic para escribir en

algún formulario que queda archivado por meses sin solución en alguna oficina del Área. Y

hablamos de gasto, porque eso es lo que significa para él.

El Área de la Mujer es obsoleto, el mayor gasto, son los sueldos de quienes forman parte

del equipo matero, para planificar en que plaza van a realizar la expresión artista

conmemorando alguna fecha que haga alusión a la palabra MUJER.

Y así seguimos sin respuestas, la poca información que se obtiene es gracias a los medios

de comunicación que a diario informan sobre distintos hechos que ocurren de Violencia de

Género, o alguna que otra publicidad que justifica parte del presupuesto antes mencionado

del número de urgencia 144.

Los proyectos que enviaron distintas organizaciones locales duermen en las comisiones del

Concejo Deliberante, los que se aprobaron no fueron nunca implementados, las localidades

están olvidadas, el cupo Laboral Trans no se cumple, la Ley Micaela no se refleja en

hechos, la ive/ile descartadas, el Programa Acompañar, sin convenio, la Mesa de Violencia

Local, es cerrada, las trabajadoras Socio-comunitarias o agentes territoriales sociales, no

somos reconocidas.

Los que sí están garantizados, son los violentos, ocupando cargos con poder de decisión,

cobrando sueldos y negociados propios, amparados legalmente.

Años tras años, comunicados, movilizaciones y los logros son muy pocos.

Eso no nos va a vencer, seguiremos peleando por nuestras vidas, la de cada una de

nosotras.

Por eso este año poco convencional pedimos:

● Ampliación presupuestaria en políticas de Violencia de Género.

● Programas socioeconómico Local

● Viviendas

● Acceso a una justicia justa sin horarios

● Implementación del programa Acompañar

● Implementación ive/ile

● Implementación del cupo Laboral Trans

● Acompañamiento legal y sicólogo

● Apertura de la Mesa de Violencia Local a las Organizaciones Sociales

● Observatorio de Género

● Trabajo en redes entre el Estado, la Justicia y las Organizaciones Territoriales

● Garantías a lxs Agentes Territoriales

● Garantizar presencia del Área de la Mujer en las localidades

#3J

#niunamenos

#vivasnosqueres

#vivasydesendeudadas

#movimientoevita

#frentedemujeresMEC

#movimientoevitachacabuco

Frente de Mujeres Movimiento Evita Chacabuco

