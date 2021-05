Palmieri: ¨siguen tomando decisiones mirando la urna¨

El dirigente Sergio Palmieri cuestionó las decisiones tomadas en las restricciones y expresó por Líder, “Nos dicen que 10 chicos no pueden entrenar al aire libre, cerramos los clubes, no lo condicionamos, no presionamos, nosotros priorizamos la salud. Pero qué nadie se enoje porque no es una cuestión religiosa, pero 4 chicos no pueden jugar al pádel, pero si permitimos que 20 participen de una misa, eso es lo que no entiendo. Van a lo simpático o antipático, que me genera menos rechazo y tomo la decisión, eso me molesta”.

¨El viernes el intendente anunciaba restricciones, se nos pedía ser responsables quedarnos en casa, pero el sábado varios sectores de Juntos por el Cambio salían a recorrer los barrios¨.

¨Es el doble discurso de decir una cosa y hacer otra, eso perjudica, confunde, genera mas cosas negativas que positivas, siguen tomando decisiones mirando la urna¨; ¨Queda feo ver a quienes nos indican que nos quedemos adentro y ellos recorren los barrios¨.

¨Los números hablan por si sólo, los médicos nos piden por favor, salió a decir el secretario de salud, que dejen de lado las posturas políticas¨.

¨Hay cadenas de supermercados que le permiten ingresar 40 o 50 personas y no lo controlan¨; ¨es el de la calle Sarmiento, los conté, había 60 personas¨.

