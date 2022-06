Lucía Cantero referente del Movimiento Evita de Chacabuco le contestó a Cristina de Kirchner sobre los planteos que realizó de los movimientos sociales y de los planes en particular, «para mi Cristina se fue al carajo»

«Es cierto que el peronismo es trabajo y nosotros trabajamos. Lo hacemos al rayo del sol, al frío, en toda situación. No comparto lo que dijo la vicepresidenta, para mi es una de las mujeres más importantes de este siglo, comparable con Evita, pero me parece que «se fue al carajo» con lo que dijo. Cuando nos necesitó para que gane ahí estuvimos, no es apoyar al Albertismo, somos el Frente de Todos, el Frente que elegimos, el Frente que votamos, queremos que Alberto termine su mandato»

«El movimiento Evita jamás se le pagó para movilizarse por equis motivo y el Evita no le saca ni el 2, ni el 3% a los compañeros»