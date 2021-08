Gabriela Belfortti contó en una extensa entrevista por Líder cómo le llegó el ofrecimiento para su precandidatura a concejal y sobre la presentación de la lista del día sábado.

Al consultarle si imaginaba que le hubiera dicho su hermano Víctor sobre su postulación dijo, «para trabajar en política no se necesita más que escuchar a la gente y tratar de resolverle los problemas, no se necesita más que eso para hacer política, eso me hubiera dicho»