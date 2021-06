Pasaporte Covid: Es delirante, impracticable, una operación política y mediática

El concejal Martín Carnaghi sobre el pasaporte Covid dijo, “es un proyecto delirante, impracticable, es una extorsión inaceptable, es una operación política y mediática la que concretó Aiola durante la semana pasada, tomándose de una situación angustiante que todos conocemos y comprendemos¨. ¨Lo mismo intentan hacer ahora con la educación¨.

“Este pasaporte no tiene ninguna validez, no tiene ninguna legalidad, por eso no lo controlaron y por eso de hecho no está publicado en el boletín oficial. Hay una sola razón por la que el gobierno municipal decide violar todas las reglamentaciones vigentes que se aplique o no, lo que le importa es instalar mediáticamente con el objetivo de dañar a un espacio político de cara a la campaña electoral.”

¨El intendente entre la vida y la campaña política, eligió la campaña¨. ¨Somos uno de los distritos de mayor tasa de incidencia, y allí nos preguntamos que está fallando y es el intendente que se está ocupando de la campaña¨.

El cierre de lista es el 24 de julio y el concejal sobre su futuro político comentó, “soy parte de un proyecto político y me debo a lo que ese proyecto considera que es lo mejor. No prima para mi ningún interés personal y mucho menos por un cargo. Voy a estar dónde me diga Cristina y los vecinos de Chacabuco.”

¨Las distintas expresiones del peronismo actuaron con responsabilidad, por la pandemia y se detuvieron los debates que todos conocen y las diferencias que tenemos, nos ocupamos de estar cerca de cada vecino¨; ¨En los próximos días debemos comenzar a conversar con los distintos espacios¨.