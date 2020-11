Pascuccio: “No es una lista Justicialista”

La Dra. Mónica Pascuccio en el día de ayer fue elegida como la presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal del Carmen y en la mañana de hoy miércoles habló con FM Líder de dicha elección y de los proyectos que la asociación tiene en carpeta para llevar a la práctica.

Si bien la doctora Pascuccio tiene una activa militancia en el justicialismo dijo que, en esta elección, “hay muchos compañeros que, si militan en el justicialismo en la lista nuestra, pero no es una lista justicialista”

En el comienzo de la entrevista radial la facultativa manifestó estar, “muy contenta, ya empezando a trabajar, reorganizando la asociación, con las reglas de la democracia que es una elección pudimos generar esto, de recuperar la asociación de profesionales, la última fecha que funcionó fue el 21 de diciembre del 2015 y a partir de ahí no hubo más asambleas, no hubo más reuniones, había desaparecido el espacio físico que estaba dentro del hospital, ante estas circunstancias un grupo de socios empezamos a trabajar en pos de recuperar la asociación. Eso llevó a la búsqueda de papeles, documentación, se pudo recuperar el libro de acta con un padrón muy chico, había llegado a tener más de 130 socios, llegamos al día de ayer con 66 socios en condiciones de votar y de ahí surgieron ambas listas, se votó y con la alegría que triunfó la lista que encabezo”

Pascuccio contó como arrancó la campaña hasta llegar a la asamblea del día martes, “Todo surgió desde la guardia central, había mucho malestar entre los profesionales, no solo representamos a los médicos sino a la enfermería profesional, empezamos a ver que había distintos reclamos y problemáticas y entonces nos encaminamos para que esos reclamos se hagan en forma colectiva, que no sean reclamos aislados, recorrimos el hospital, vimos que rayos también tenía dificultades como otros servicios, empezamos a sumar fuerzas y buscar toda la documentación. La idea es canalizar todos eso reclamos para mejorar, desde lo material, desde los sueldos, reconocer ciertas categorías, no queremos la precarización laboral de ciertos compañeros, vamos por eso”

Al ser consulta si la elección podía decirse que el justicialismo le ganó a Cambiemos, teniendo en cuenta su militancia en el peronismo y que en la otra lista iba el ex secretario de Salud Julián Serritella de Cambiemos, dijo que, “Acá no hay partido político, con la Dra Ferrer tenemos diferentes ideologías políticas, estuvo atrás de todo esto, nosotros no lo queríamos identificar de esa forma, hay muchos compañeros que si militan en el justicialismo en la lista nuestra, pero no es una lista justicialista, todo el mundo sabe mi ideología, yo juré como concejal suplente, pero no quiere decir que es una lista justicialista, de nuestra parte no lo queremos identificar de esa forma, la idea es trabajar en mejorar la situación de los profesionales más allá de las ideologías que tengan”

