PASO: «Lo que quieren ellos es cómo privatizar la política»

Dialogamos con el referente del partido Obrero de nuestra ciudad Enrique Chilano sobre la actualidad política local y nacional, entre otros temas la cripto $LIBRA, la suspensión de las PASO y la marcha del 08 fueron abordados por Líder.

El referente de la izquierda dijo en dicha entrevista que, «el presidente está super complicado pero la justicia no va avanzar, el fiscal Taiano que tomó la causa no está haciendo nada»

Sobre la PASO, Chilano manifestó qué, «Nosotros siempre nos opusimos a las PASO, es proscriptivo, hay gente, partidos si no logran cierto piso no pueden pasar, en este caso nos parece una maniobra de último momento que beneficia a Milei, hay que analizar las PASO de manera integral y cuando se cambia se cambia para siempre, esto fue solamente por este año porque le conviene al gobierno en la interna con el PRO para ganar en capital y en otros lados y después en el 2027 volvemos, es como si fuera un sistema electoral a la carta, a mi me conviene en el 2025 que no haya PASO en el 2027 vemos que me conviene, lo que quieren ellos es cómo privatizar la política»