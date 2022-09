Dialogamos con el concejal del Frente de Todos Dr. Darío Golía sobre la actualidad política local, provincial y nacional. Uno de los temas locales abordados fue la falta de patrullero en la localidad de Rawson según el edil y desmentido por funcionarios y concejales oficialistas.

Golía en la entrevista por Líder volvió a decir que la localidad está desde el 07 de agosto sin móvil policial, «La gente está harta de esas contestaciones, la gente quieren que les resuelvan el tema, que venga el patrullero».

«Es mentira que está solucionado, hace meses que están sin patrullero, nos lo dicen los vecinos, la gente que trabaja en la policía. Cuando planteamos públicamente salieron a llevar un patrullero, montaron una gacetilla de prensa con foto diciendo que llegó el patrullero y duró menos de 24 horas porque era usado y no nuevo como se anunció y del 07 de agosto que lo trajeron no hay más patrullero en Rawson. Esta es la realidad y no la pueden desconocer, pueden mentir a los que no están en el tema«