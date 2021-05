Pedidos de la Asociación de Profesionales al Intendente

El día 29 de abril la Asociación de Profesionales de Chacabuco (APROCH) que representa los Profesionales del Hospital Municipal, Delegaciones y Salas Barriales se reunió con el intendente municipal Dr. Víctor Aiola, junto al Dr. Alberto Quereda, director del Hospital. Representaron a la entidad la presidenta la Dra. Mónica Pascuccio y la Dra. Ivana Ferrer.

El encuentro se basó principalmente en evaluar las condiciones de trabajo en el área de salud local y analizar las condiciones epidemiológicas actuales. Se planteó lo mismo que al secretario de gobierno Alejo Pérez en una anterior reunión. Se solicitó consideración especial para la gente que está en la primera línea de batalla en la pandemia, que son el personal de guardia, que están soportando mucho trabajo desde hace un año.

También se realizó una serie de análisis como el aumento del valor guardia de acuerdo a lo que dicta el colegio de médicos; las licencias por vacaciones que no fueron tomadas antes del 2017; la devolución de retenciones por impuesto a las ganancias porque no se acató la ley 27549; el pase a planta permanente de los profesionales que hoy están contratados; como también cambio de categorías; aplicación de la ley de salubridad para el personal el servicio de rayos X ; tener presencia a la hora de tomar ciertas decisiones sobre la logística y estrategias en el marco de la pandemia y a la no reducción personal profesional sobre todo en el horario nocturno; entre otras cosas solicitadas.

Finalizado el diálogo el intendente se comprometió a llevar a cabo a la brevedad los pedidos realizados en forma progresiva.

COMISIÓN DIRECTIVA DE APROCH

