Temporal en Chacabuco: Defensa Civil activó el Comité de Emergencia y hay evacuados

El Director de Defensa Civil del Municipio, Mario Bergaglio, brindó un panorama de la situación en Chacabuco tras el fuerte temporal que azotó la ciudad desde la tarde del martes. Según precisó, se registraron 156 milímetros de lluvia acumulada, con un pico de 95 mm en solo una hora, lo que provocó anegamientos, cortes de calles y evacuaciones.

«En el cuartel de Bomberos medimos 156 mm. Para dimensionar: en todo 2023 llovieron 800 mm. Casi el 20% del promedio anual cayó en pocas horas», señaló Bergaglio. Esta gran cantidad de agua en tan corto tiempo saturó los desagües de la ciudad, que en el caso del centro urbano drenaron bien una vez cesó la lluvia. Sin embargo, en algunos barrios el escurrimiento fue más lento.

Las zonas más afectadas fueron las calles Fuerza Aérea y General Pinto, donde históricamente se sufren complicaciones por acumulación de agua. En total, se evacuaron seis personas —cuatro mayores y dos menores— que fueron alojadas en el Hogar del Niño. Otras familias se autoevacuaron a domicilios de allegados.

«Estuvimos trabajando activamente hasta la madrugada junto a Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Desarrollo Social y otras áreas del municipio desde el cuartel central, que funcionó como centro de operaciones», explicó el funcionario.

Uno de los mayores problemas fue la circulación vehicular en calles anegadas. «Se cortaron más de 40 cuadras para evitar oleajes que provocaran el ingreso de agua en viviendas. Lamentablemente, algunos conductores no respetaron las señales y pasaban igual«, lamentó Bergaglio.

Además, desde Defensa Civil se repartieron bolsas con arena para contener el ingreso de agua en viviendas y se asistió a vecinos con problemas cloacales derivados del temporal.

Aunque el fenómeno no trajo viento ni caída de árboles, el pronóstico sigue alertando sobre nuevas lluvias. «Pedimos a los vecinos que no circulen si no es necesario, y que lo hagan despacio para evitar daños. Seguimos atentos con el Comité de Emergencia activo«, concluyó Bergaglio.

Desde el municipio se continúa monitoreando la situación y asistiendo a quienes lo necesiten. Se recuerda que ante emergencias, se puede contactar a Defensa Civil al número 236-4554253.