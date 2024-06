Dialogamos con el concejal de Avanza Libertad, Claudia Sosa sobre la actualidad legislativa, de la aprobación de la Ley Bases, hablamos de la situación con el concejal Ezequiel Martínez, quién le pidió la banca junto al referente de dicho espacio José Luis Tedesco, «pedirle la banca a un concejal es antidemocratico, jamás saldría de mí pedirle la banca a nadie, la banca es del vecino. Hay mucha gente que me sigue, que me aguanta, he recibido mensajes extraordinarios que te hacen olvidar de lo malo y seguir adelante, por eso la banca es de esas personas, las que me bancan, que me dice que vas bien, que no escuche nada negativo, que saben quién soy, nada que devolver, cada vez más firme»

La concejal además dijo qué, «no tengo dudas que el presidente Javier Milei hará todo lo que haya que hacer para que esto mejore. La Ley Bases es una herramienta para llevar adelante su gestión, el presidente ha logrado tener ese diálogo y consenso que en un principio no hubo, celebré que se entienda que solo no podemos, esta ley va a ordenar y viendo que pasa en el camino»