Peralta «La inflación que manifiestan no es real»

Dialogamos con el presidente del bloque de Unión por la Patria, Dr. Marcos Peralta, analiza a través de Líder la actualidad política nacional y legislativa local.

El edil además respondió a algunos debates mediáticos que se dieron luego de la sesión del miércoles pasado que debió ser suspendida, «retomaremos el próximo 28 la sesión que quedó pendiente y está en cuarto intermedio. Entendimos que si la intencionalidad del resto del cuerpo eran las palabras del enérgico repudio al ex presidente y accediamos a modificar ese articulado y acompañar y modificar el articulado de lo que entendía la mayoría del cuerpo, de eso se trata el debate, lo sentimos y tenemos claro la desilusión que sucedió en este caso en particular, lo hemos sentido así, nos pusimos de acuerdo con Juntos y así lo estábamos trabajando cuando en cuarto intermedio de cómo iba a quedar ese proyecto y fue cuando sucedió el intercambio de palabras entre concejales de la oposición que luego tuvo el desenlace de no sentirse bien una concejal y la situación nos llevó a suspender hasta la semana próxima la sesión»

En referencia a la situación nacional el edil oficialista local dijo qué, «no creo en los números que manifiestan de la inflación, la inflación que manifiestan no es cierto, uno va de compras o llegan las tarifas y claramente no puedo creer en lo personal lo que manifiestan de la baja de la inflación»