Pérez: ¨Mi candidatura no está definida¨

El Secretario de Gobierno contador Alejo Pérez analizó las últimas medidas y el pase de fase de nuestra ciudad, «el pase a fase 3 para nosotros era muy importante por la presencialidad en las escuelas, decíamos que estaban agotadas las fases, deberían las clases ser presenciales en cualquier tipo de fase, en este caso es un aliciente, es un primer paso».

El funcionario también detalló los nuevos horarios puestos en vigencia desde ayer martes 20 de julio. Quedó establecido que los comercios podrán atender hasta las 21.00, y el horario de circulación general se extiende hasta las 22.00. En cuanto al sector gastronómico, el horario de atención será hasta las 23.00 horas. Estas nuevas medidas regirán por el lapso de los próximos 14 días (o hasta que las condiciones sanitarias requieren nuevas acciones), en todo el partido de Chacabuco.

Pérez al ser consultado por la posible incursión como concejal encabezando la lista dijo, «faltan 72 horas para el cierre, hay muchas definiciones que todavía no están tomadas a nivel provincial. Las charlas son continuas, hay que cerrar las listas. Mi candidatura no está definida, se han barajado varias posibilidades y no sé si voy a estar o no, yo tomo decisiones de manera grupal, las posibilidades están abiertas».