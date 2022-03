Perez: «El bloque está unido»

Gabriela Ciancio, Ezequiel Courade y Franco Preiatto serán quienes reemplacen a los concejales del PRO, Colacilli, Zarcovich y Cieri que pedirán licencia para la sesión de este miércoles.

El tema de la compra de los camiones de riego sigue dando que hablar, a tal punto que este miércoles a la sesión en la que se va a tratar el tema habría al menos 3 licencias en la bancada oficialista, debido a que según trascendidos no están del todo de acuerdo de como se llevó adelante el proceso de contratación. Esto que se confirmara pasadas las 13 horas en Casa Vasca, podría ser el comienzo de una ruptura en el bloque de Juntos.

Quien minimizó el tema y dijo que todo era una cuestión política, que era una operación política, fue el presidente del bloque y ex secretario de Gobierno contador Alejo Perez, «Licencias en los bloques se piden por diferentes motivos en todas las sesiones, en el caso de Zarkovich está de viaje, esto quiere decir que no pasan por ese lado el pedido de licencias»

El edil reconoció que, «En la comisión no hubo un diálogo fructífero pero quedó claro que, contrariamente cómo se dijo en otro medio, que tanto Zarkovich como Cieri y Colacilli no acompañaban esto, no es así. No quiero decir que es una operación política pero si es más de política interna que no existe, es aprobado por todo el bloque y será aprobado en la sesión»

Al ser consultado si se da el pedido de licencias de los tres concejales del PRO era la ruptura del bloque, Perez manifestó que, «Puede generar suspicacia si se quiere cuando es fomentada por alguna nota periodística, el bloque está unido, tenemos bien en claro que hay mucho para mostrar de la gestión y desde el concejo Deliberante trabajar para fortalecer eso»