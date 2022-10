«Pérez es un comentarista de la realidad»

El concejal Javier Estévez habló por Líder de la que será la sesión del 19 en la localidad de Castilla y de las gestiones realizadas por Darío Golía y que han dado sus frutos.

El edil le respondió a su colega Alejo Pérez tratándolo de «comentarista de la realidad». Estévez en su réplica manifestó que, «Pérez lo único que sabe es criticar al gobierno nacional y cero autocrítica del gobierno que representó. Hoy parece un comentarista de la realidad, reconocemos que no es fácil, reconocemos que es difícil, y esto es porque un gobierno anterior hizo mal las cosas. Pérez es un relator de la realidad y no se hace cargo del gobierno que participó, me parece un tanto irresponsable. Parece que la gente lo eligió a Alejo Pérez para ser comentarista del gobierno nacional»