“Hay límites que no se deben traspasar”

En la mañana del martes en dialogo con FM Líder el titular del Anses local Santiago Carnaghi habló de varios temas de índole institucional, los últimos programas ofrecidos por la UDAI, PROCREAR, aumento en beneficios, y además le respondió al concejal Mario Dicundo quien por el mismo medio había puesto en duda la continuidad del gobierno de Alberto Fernández si seguía en esta línea política, tratando al propio presidente de “Cartón Pintado”, “me parece que el que está pintado es él” dijo el titular del Anses local.

En referencia a las novedades del Anses el funcionario manifestó que, “En el PROCREAR hubo buenas noticias, la semana pasada se hizo el sorteo de los créditos que incluían esta vez, además de mejoramiento y refacción se incorporó lo que es la línea de ampliación y refacción, y vecinos de Chacabuco fueron favorecidos 90, es un número importante, detrás de ese número hay familias, muchos vecinos que están contentos con esta novedad. 33 de esos 90 son de construcción, la casa propia en breve y el año de gracia para empezar a pagar el año que viene”

Al consultarle sobre las declaraciones de Dicundo dijo, “Si Cristina no habla, porque no habla, y si habla porque habla, de eso estamos acostumbrados, no solo con concejales del nivel de chicanas de Mario Dicundo, sino con los medios, es permanente, cuando habla es porque quiere gobernar ella, Alberto está muy fuerte, todos los sectores del Frente de Todos lo estamos apoyando, te hable de los créditos PROCREAR de este sorteo más los anteriores en Chacabuco, también de este organismo en contexto de pandemia se invirtieron en pandemia más de 357 millones de pesos de aporte extraordinario, IFE, ATP, bono de salud y Mario Dicundo habla de cartón pintado, me parece que el que está pintado es él, a lo único que se dedica es a realizar declaraciones de ese tipo y no le conozco una propuesta en el Concejo Deliberante, estaría bueno que contara cuáles son sus proyectos, cuáles son sus aportes al gobierno de Aiola para trabajar en el contexto de pandemia”

“En cuanto habla de la responsabilidad institucional y de que Alberto no terminaría el mandato, ahí debería hacer un replanteo el concejal Dicundo, o aclarar a que se refiere. Tenemos que ser serios en este contexto todos que tenemos responsabilidad pública, entendemos el juego de la política, de la chicana, pero hay límites que no se deben traspasar, espero reflexione sobre esta opinión, o que la fundamente”