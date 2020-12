Pese a la situación crítica, siguen las fiestas prohibidas

El día viernes el Secretario de Gobierno contador Alejo Pérez anunciaba que se podía desde ese momento reunir hasta 15 personas, al aire libre, hasta la 01 de la madrugada y con todos los protocolos pertinentes para evitar más contagios de coronavirus.

A pesar de las recomendaciones, nada de esto pasó y la ciudad fue un descontrol como lo venía siendo hace varios fines de semana. Veníamos de fiestas clandestinas que agruparon 50, 100 y hasta doscientas personas en lugares alejados del centro de la ciudad, como ocurrió en la Laguna de Rocha, Parque Industrial, quintas, un establecimiento rural entre otros que se fueron conociendo, y este fin de semana largo no fue la excepción.

Desde el viernes hasta la madrugada del lunes la ciudad fue un verdadero descontrol de juntadas, mucho más de lo permitido en concurrentes, y hasta altas horas de la madrugada.

Es más, con la llegada del calor, y las fiestas de fin de año, todo tiende a agravarse. Así se puede observar lo que viene ocurriendo en los últimos días, luego de que se viralizaran fotos de la curva de El Sol, lugar elegido para reuniones entre amigos a través de las redes sociales.

Lo preocupante de todo esto es que los casos de Covid19 en Chacabuco van en acenso y todo esto que ocurre desde hace un mes y no hizo sonar las alarmas en el estado, la policía y no puso en acción a la Justicia. Desde la comisaria no se brindó parte oficial sobre esta cuestión.

