Pichetto hoy por hoy es el político con más sentido común

La psicóloga Laura Belingueres referente local de Alternativa Republicana Federal que tiene cómo líder político a Miguel Ángel Pichetto, a horas que llegue a Chacabuco, dialogó con Líder de varios temas de actualidad y de cuál será la participación en las próximas elecciones de dicho espacio político.

En la entrevista radial Belingueres confirmó para este jueves a las 15 horas la llegada de Pichetto a nuestra ciudad para la inauguración formal del local partidario que se encuentra en la calle San Lorenzo 74.

La referente de Alternativa dio su opinión de temas actualidad en la entrevista radial y sobre la posibilidad que esta Unión Vecinal participe las elecciones legislativas dijo, «hay que comenzar a cambiar la política, dejar de lado la vieja política, que tenga más participación el ciudadano común, esa fue la idea cuando se formó este espacio. La mayoría venimos de no tener experiencia en política, somos ciudadanos comunes que podemos dar otra visión de los valores a la política, que a veces se pierde. Hoy nuestros políticos están desconectados de la realidad, de la realidad cotidiana del vecino común, especialmente de la clase media.»

Al preguntarle sobre la figura de Pichetto que es resistida dentro de la política y su paso por el peronismo y su llegada a Cambiemos, la dirigente local manifestó, «más pasa el tiempo y más estoy convencida en el espacio que estoy. Primero porque a nivel local es un espacio vecinal, es muy horizontal y tiene las características con las que me identifica, valores para la política y para la vida cotidiana. En referencia a Pichetto me identifico con él en la mayoría de las cosas porque escucharlo es muy interesante, hoy por hoy es el político con más sentido común, es verdad que ha tenido varias etapas como la mayoría de los políticos, tiene mucho sentido común.»

Belingueres adelantó que Pichetto llega a nuestra ciudad el jueves a las 15 horas para la inauguración del local partidario y mantendrá una charla con productores agropecuarios.

En el final al ser consultada sobre como se conformará la lista para participar en las elecciones comentó ¨todavía no se sabe, depende de una acuerdo nacional, pero lo que mas se pide es unidad en Cambiemos, pero por ahora no se sabe. Lo importante es pensar en la patria, en el futuro del país y no ir detrás de un puesto¨.