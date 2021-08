PJ: Aiola reaccionó de manera violenta y ejerciendo violencia de género hacia la inspectora

Aiola comenzó su campaña política con mentiras y falto de propuestas

Nuevamente y atento a los trascendidos en los medios locales debemos salir a aclarar los dichos del intendente, de sus concejales, consejeros escolares y de sus candidatos a concejales.

Quisiéramos estar contándole a la comunidad los proyectos que tenemos para Chacabuco, pensados en equipos de trabajo desde el Frente de Todos, pero no podemos soslayar lo acontecido en la Escuela Secundaria N° 7 donde se presentó el señor Intendente Municipal con una nutrida comitiva entre ellos, su secretaria, fotógrafo personal y dos candidatos a concejales por el oficialismo que contrariamente a lo que dice, que fueron preocupados por las obras que había comenzado la ex gobernadora Vidal, claramente estas visitas se encuadran en las recorridas de campaña que realizan últimamente, oh casualidad, ya que no se lo veía tan activo desde hacia un tiempo, junto a sus candidatos.

Tomando lo expresado por el intendente, en su perfil personal de Facbook, se visualiza que contrariamente a lo que dice que, «fueron preocupados por las obras que había comenzado la ex gobernadora Vidal», claramente se evidencia que estas visitas se encuadran en las recorridas de campaña que realizan juntos sus candidatos, ya que no se lo veía tan activo desde hace un largo tiempo.

Cabe aclarar y siempre según los dichos del intendente que se acerca solo a lo que él afirma “esta secundaria la construimos en la gestión de @mariaeugeniavidal y la visitamos en distintas oportunidades para acompañar su desarrollo”, la pregunta natural es ¿y las otras escuelas que no hizo Vidal no cuentan?

La segunda cuestión es que el intendente falta a la verdad cuando afirma que no se los dejó entrar, las imágenes son elocuentes en cuanto se lo ve dentro de la institución junto a una abultada comitiva y fue precisamente eso que la señora inspectora le objetó, que debía cumplirse el protocolo correspondiente al Plan Jurisdiccional por cuidando de la salud de docentes, auxiliares y alumnos, como así también las medidas de cuidado vigentes, a lo cual el Sr. Intendente reaccionó de manera violenta y ejerciendo violencia de género hacia la inspectora que solo estaba cumpliendo con su deber.

Tercera cuestión, intentan desplazar de su cargo a la Inspectora Jefe Distrital que reemplazó en el cargo a la hermana del intendente, al parecer más dolido por esa cuestión que en hechos concretos que ameriten tal desplazamiento.

Por último dejamos aclarado que en el Distrito de Chacabuco hay más de 100 instituciones educativas. A muchas de ellas el Sr. Intendente le entregó en las instalaciones de las mismas la Bandera del Partido dejando registro en diferentes medios. Todo esto, obviamente, se dio en fase 2 y accedió a cada Escuela, Jardín, Instituto y todo tipo de establecimiento perteneciente a Dirección General de Escuela y bajo la órbita de Jefatura Distrital de Educación.

También se hizo presente al inicio del ciclo lectivo y cuando se retomó, por cambio a fase 3, la presencialidad.

En todos estos acontecimientos siempre estuvo la Inspectora Jefe Distrital a quien hoy quieren desplazar.

Terminando y para recordarle a la comunidad, quienes hoy están tratando de mostrar interés supremo por la educación son los mismos que apoyaron, desde su cargo y desde sus bancas la baja del presupuesto educativo, el cierre de escuelas, la fusión de cursos y quisieron reemplazar a los docentes por voluntarios. Puntualmente, el precandidato a concejal que ayer protagonizó esta evitable y violenta visita fue quien fervientemente desde su banca defendió lo antes dicho, aduciendo defender la escuela pública y fue uno de los concejales que le negó por primera y única vez la banca abierta a un grupo de vecinos que no pensaban como ellos respecto a tema educativo.

Partido Justicialista de Chacabuco