Dialogamos con Sergio Palmieri sobre la situación de la Unión Molinera y la Liga Deportiva.

El dirigente sindical dijo que, «Molineros está pidiendo una reapertura, había una cláusula que en noviembre o diciembre había que volver a sentarse para acomodar esos números, pedimos traer a noviembre el aumento que era para diciembre y además un nuevo incremento salarial para diciembre, llegamos con lo firmado casi al 80%, estamos por debajo de la inflación, hay buen diálogo»

En referencia a la Liga Deportiva y los hechos del fin de semana, Palmieri manifestó qué, «hasta que no nos respetemos nosotros los dirigentes no vamos a lograr que nos respeten los de afuera, hasta que los dirigentes no nos pongamos al frente de los problemas es muy difícil, más allá que la seguridad no depende de nosotros, podemos hacer algo más allá de lo deportivo»