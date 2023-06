Sergio Palmieri dirigente de la UOMA local habló de la situación del molinero en la actualidad, de la inflación reinante y con una paritaria que arrancará el 01 de julio.

También en la entrevista radial como presidente de la Liga Deportiva nos comentó como va el campeonato de fútbol 2023 en el primer semestre.

Palmieri también dijo que hasta ahora nadie llamó a la mesa sindical o a él en particular para integrar la lista de concejales, «no me llegó ningún llamado en lo personal ni como mesa sindical para sentarnos a dialogar, entendería a que hoy jueves no tuvimos llamado nadie estaría interesado en nosotros, por ahí suena el teléfono y nos sorprenden»