Dialogamos con el senador Agustín Maspoli sobre la actualidad legislativa en la provincia, opina sobre la caída de la ley ómnibus y sobre las descalificaciones que viene haciendo el presidente a políticos y referentes de la Cultura.

El legislador en diálogo con Líder dijo qué, «no estoy de acuerdo en un 100% en lo que viene haciendo este gobierno, creo que hay cosas que deberían ir un poco más lento, no estamos viendo algún plan para la reactivación de la industria y el comercio, por ahora es todo ajuste, inflación y devaluación hace que se licuen los salarios y las jubilaciones. Las peleas con los gobernadores también significa pelea con los municipios, que son el tercer eslabón, veo una situación compleja y no nos tenemos que acostumbrar a sus formas de violencia y descalificaciones, lo demás lo podemos discutir todo»

«Creo que hay un apoyo de la gente que estaba cansada de fracasos, de no encontrar la salida a nuestro país, y algo para valorar de este presidente en gran parte, no mintió, dijo que la íbamos a pasar mal, que no había plata, eso la gente lo tiene en cuenta, el tema es saber hasta cuando la gente puede soportar»

Se habla de una nueva alianza política y el legislador local dijo al respecto, «desde diciembre hay una nueva composición política, lo que eran interbloques a nivel nacional dejaron de serlo, ahora hay bloques por separado, está el bloque del PRO y de la UCR y un bloque Cambio Federal, importante en cantidad, no diría que Juntos está terminado pero todo indica que no se está trabajando de manera conjunta, si por ahí los gobernadores. Nosotros en la Cámara, desde el 10 de diciembre separamos el bloque en tres partes, trabajamos en conjunto pero en bloques separados, veremos que sucede a partir del comienzo de sesiones, si el PRO se sigue acercando al gobierno y decide estar dentro será difícil la continuidad y ahí si habría una disolución de Juntos por el Cambio»