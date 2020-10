Por ahora no bajamos a la fase 3. Sólo el 27 % de casos sin nexo

El secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, se refirió al parte de ayer miércoles 7 de octubre, que arrojó 12 casos positivos de covid-19 en nuestra comunidad. Fue el día de mayor número de casos positivos desde que comenzó la pandemia. Hasta ahora nunca hemos alcanzado el 60 por ciento de los casos comunicados sin nexo epidemiológico que es lo que nos haría bajar a la fase 3.



De los mismos, hay 7 que no tienen un nexo epidemiológico claro. “De los casos comunicados día tras día, la gran mayoría tiene nexo epidemiológico”, señaló el Secretario. Específicamente, desde el 24 al 30 de septiembre, se contabilizaron un total de 36 casos. De los mismos, un 27 por ciento no tiene nexo epidemiológico identificado.

Desde el 1 al 7 de octubre, se comunicaron un total de 44 casos confirmados de covid. En el 52 por ciento, no pudo determinarse un nexo epidemiológico en el análisis inicial.

Según manifestó Gastaldi, no hay circulación local del virus, ya que la ausencia de nexo epidemiológico identificado, aparte de darse en la mayoría de los casos comunicados, debe ocurrir en forma sostenida, y no en un solo día. “Hasta ahora nunca hemos alcanzado el prerrequisito de que el 60 por ciento de los casos comunicados no tengan un nexo epidemiológico identificado claro”, dijo; y añadió “esto no quiere decir que tenemos que relajarnos en cuanto a las medidas de prevención del virus que sabemos que es la única medida efectiva y comprobada en la lucha contra esta enfermedad”.

Evitar los lugares cerrados, los conglomerados de gente y ser contacto estrecho (estar a menos de dos metros de distancia de una persona durante 15 minutos o más), son medidas fundamentales para disminuir la probabilidad de contagios.



“La situación epidemiológica puede cambiar de un momento a otro, depende de la cantidad de casos que vayan surgiendo; e íntimamente ligado al número de casos, cuántos de ellos no tienen nexo epidemiológico identificado. subrayó el Secretario de Salud.

Sobre la cantidad de casos que surjan, Gastaldi aclaró que “está en íntima relación con las medidas que toma cada uno de los integrantes de la población. Si hay reuniones sociales, si hay muchos contactos estrechos, si no se utiliza tapa nariz/boca, si no nos lavamos las manos, etc, todo esto incrementa la probabilidad de generar contagios, y posteriormente, que los casos sin nexo sean cada vez más. En esa situación, la condición de circulación local puede presentarse en Chacabuco”, finalizó el secretario de Salud.

El porcentaje de internación hospitalaria es del 44 por ciento. Hay 52 personas internadas,15 en la Tercera Ala de Internación con 7 casos confirmados de covid-19.