Dialogamos con el presidente del bloque de concejales de Juntos, contador Alejo Pérez, sobre la actualidad legislativa, la sesión de este miércoles, su precandidatura y de la situación política del país, la cuál analizó y desde su punto de vista dijo, «mientras Massa juega a una posible precandidatura los argentinos vivimos no sólo la inflación, también la inseguridad que nos afecta directamente, y mientras tanto no toman ninguna decisión para salir de la pobreza. Por más que le duela a los Kirchneristas se le acabó el relato en ese sentido y tienen que hacerse cargo, no sólo los dirigentes nacionales sino los locales que militaron este gobierno y le prometieron a la gente llenar la heladera y hacer el asado y hoy compran la carne por gramos, no por kilo»

Pérez además dijo que, «La Argentina está cada vez más chiquita, cada vez más cerrada, cada vez más pobre y cada vez hay más inflación, esto sucede en este gobierno Kirchnerista, en este gobierno de Massa y todos los dirigentes locales que están escondidos y parece no tener nada que ver, pero son los responsables de esta situación»

El ex secretario de Gobierno también le dedicó un párrafo a la diputada Micaela Olivetto que posteó sobre las precandidaturas de Juntos que era «un festival de candidatos, que están de ofertas los cuadros de ajuste»; «la Diputada Olivetto que se ocupe de las cosas que se tiene que ocupar que es legisladora por la provincia, tenemos al país y la provincia sumergido en la pobreza; habla de ajuste cuando todo los argentinos mes a mes tienen el 10% menos en el bolsillo, que la diputada se ocupe de eso y que no se meta en nuestro espacio»