Dialogamos con el presidente del Concejo Deliberante Lisandro Herrera sobre la actualidad legislativa.

La próxima sesión será en una localidad el 19 de octubre según lo confirmó el edil. Además hablamos de la elección partidaria y cierre de listas para este 13 de octubre, «se me ha mencionado, el partido me ha dado todo, estoy agradecido y voy a estar a disposición de lo que el partido me requiera, es algo que uno siente con el corazón, en tanto y en cuanto los radicales entiendan que mi nombre o mi posibilidad está ahí, por supuesto que estoy al pie del cañón»