Hablamos con el subsecretario de Obras y Servicios Públicos Hugo Heredia luego que el intendente declarará la emergencia en dichos servicios; «He tomado este desafío con mucha seriedad y responsabilidad, se a que me enfrento, me encontré con un área donde prácticamente los vehículos no andaban casi ninguno, el desafío es doble. Quiero transmitirle a los ciudadanos que se queden tranquilos que los servicios van a llegar, sólo un poco más de paciencia. Hay un gran trabajo y un gran esfuerzo del empleado municipal que sin ellos no podríamos hacer nada»