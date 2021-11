Precios: «El gobierno nacional está desorientado»

El intendente municipal Víctor Aiola en dialogo Líder habló de los controles de precios y de la acusación que les hace el Frente de Todos que como municipio no acompañe dicha medida y salgan a controlar los mismos.

El jefe comunal en la entrevista radial dijo que, “Si uno analiza todas las veces que se ha implementado, ninguna de esas veces que se aplicó sirvió”.

“Lo que se necesita es tener una política económica, una política fiscal clara, previsible, y de esa manera se controla la inflación, no controlando los precios. El control de precios es como si tenes un paciente y para bajarle la temperatura lo único que haces es tomarle la temperatura cada dos horas, por más que le tomes la temperatura la fiebre no le baja, si no lo medicás, si no tomas una acción directa la temperatura no va a bajar, es como tomarle la temperatura cada rato a la góndola cuando el problema está en otro lado”.

Aiola insistió que el control de precios es, “otro desacierto de un gobierno nacional que está totalmente desorientado, con un presidente desdibujado, debilitado por su propio espacio, por la Campora, por el Kirchnerismo y la verdad que todas estas medidas que se están tomando son manotazos de ahogado y nos llevan al abismo, me preocupa mucho lo que puede llegar a pasar el día después de las elecciones donde hay un gobierno ausente, donde la gente está mal, el sueldo le llega hasta el día 12, no llegan a fin de mes, la situación es muy grave desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social”.