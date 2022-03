Pregonan el dialogo, pero acallan nuestras voces

Por primera vez desde el inicio de la democracia, el presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco, Sr. Lisandro Herrera, decide prohibir el uso de la palabra en la sesión de apertura del año legislativo 2022 al Partido Político opositor al intendente municipal. De esta manera, se termina con una práctica democrática tradicional que se lleva a cabo cada año en las sesiones inaugurales del Cuerpo Legislativo Municipal.

No es la primera vez que el presidente del Concejo Deliberante restringe el acceso al conocimiento de la palabra u opinión de los concejales de la oposición. Esta metodología, se viene repitiendo desde hace tiempo. Podríamos enumerar muchas decisiones arbitrarias adoptadas por el actual presidente del concejo. Entre ellas, podemos mencionar la decisión de NO televisar las Sesiones Públicas del Concejo o cambiar su horario no solo para evitar la presencia de los vecinos expresando sus reclamos, sino también para no dar publicidad de las decisiones que allí se adoptan. Tampoco escapa a dicha finalidad la decisión de trasladar la sede del Concejo a un lugar desconocido por la comunidad, para así eludir los permanentes reclamos que se le hacen a un intendente que no escucha.

Pero, esa conducta arbitraria del presidente del Concejo ha ido más allá. Por su decisión unilateral se ha modificado de hecho la Ordenanza de la Banca Abierta que fue creada para escuchar en el recinto del Concejo Deliberante a todos aquellos vecinos que tienen reclamos comunitarios sobre los que no se les da respuesta. Actualmente todos los vecinos que quisieron hacer uso de ella, han padecido el rechazo del pedido o su archivo.

En este contexto, es sumamente contradictorio hablar de consenso y diálogo cuando desde el oficialismo no están dispuestos a escuchar a la oposición.

Podría decirse que las acciones propiciadas desde la presidencia del concejo deliberante no hacen más que denigrar su institucionalidad y el carácter democrático de este órgano constitucional. Es primordial que allí se escuchen las voces de todos los Partidos Políticos. Sin embargo, con su accionar desprestigia al cuerpo deliberativo en su totalidad al impedir la libre expresión tanto de concejales del oficialismo como de la oposición. Acallar esas voces es propio de épocas oscuras a las que nuestro país no quiere volver.

Esperamos que el presidente del Concejo recapacite sobre su accionar y revea las medidas adoptadas.

Bloque de Concejales del Frente de Todos Chacabuco