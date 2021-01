Preocupante: Terapia intensiva está completa

El secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, brindó este mediodía un alarmante informe sobre la situación de la pandemia de coronavirus covid-19 en Chacabuco.

El funcionario dijo que ya superamos los 1.870 casos confirmados y la cifra se mantiene elevada y estable. Se observan las consecuencias de los festejos de las fiestas. Se había decidió esperar los anuncios de provincia pero la situación hospitalaria en nuestra ciudad obliga a tomar medidas.

¨Hay un 100 por ciento de ocupación de las camas de terapia intensiva, con 5 pacientes covid, con asistencia respiratoria mecánica y el resto con otras patologías. Esto no es el colapso del sistema, no es no poder dar respuesta, pero nos pone a todo el sistema de salud en sobre alerta, con la necesidad de una reestructuración del hospital. Un nuevo esfuerzo a todo el equipo de salud para poder dar respuesta a estos pacientes o de otras patologías¨.

Hoy se reunió el gabinete municipal y se analizó un conjunto de medidas que se van a tomar y que se anunciaran mañana a las 21 horas por el intendente Aiola.

Gastaldi expresó ¨vamos a tratar de preservar la salud del vecino y poder darle respuesta si requieren cuidados intensivos y que afecten en la menor medida posible la economía¨.

