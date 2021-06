¡Presencialidad destratada!

Soy docente en ejercicio de una escuela secundaria, papá de un niño de 4 años y concejal. Por lo tanto, el tema lo vivo y analizo con enfoques diversos.

Voy a enumerar a modo de información, algunas cosas con respecto a la educación desde que comenzó la pandemia.

El 16 de marzo del 2020 por decreto provincial, se suspenden las clases presenciales en toda la provincia de buenos aires y las mismas no volvieron en todo el ciclo lectivo del año pasado, había transcurrido una sola semana de clases en la escuela.

Los docentes, buscamos todo tipo de estrategias para tratar que se lleve adelante el proceso educativo a distancia, no recibimos ningún tipo de capacitación para trabajar en pandemia, ni recibimos las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. La manera de conectarnos con los alumnos, fue de manera virtual y/o a través de trabajos prácticos que enviábamos vía mail, WhatsApp, zoom, etc.

Los alumnos hicieron lo que pudieron, con las herramientas que contaban en su poder en sus domicilios. La provincia, a los que no tenían manera de continuar con su proceso educativo en la virtualidad no los proveyó ni de las herramientas, ni de la conectividad para hacerlo, solo unos pocos cuadernillos que no bastaron para el fin educativo.

Los equipos de orientación escolar (EOE), desplegaron el máximo de su potencial, sin tener tampoco los elementos y herramientas, ni equipos de protección para trabajar.

En 2020 se trabajó mucho en base el esfuerzo personal de los docentes, equipos directivos, EOE y alumnos, pero sin ningún tipo de ayuda del estado provincial, que es el responsable único y directo de la educación formal, en todos sus niveles.

Hacia fin de año, se lanzo el programa ATR (Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación), un programa que no pudo cumplir los objetivos, poniendo personal que nunca había tenido vinculación con los alumnos y no conocían, en vez de darles esa tarea, mediante alguna retribución extra, tal vez, a los equipos interdisciplinarios de las escuelas.

Termino el año y fue una lucha de padres, alumnos, mas docentes y directivos, para que se apruebe la posibilidad de realizar los actos de egresados de manera presencial (con todos los protocolos), no por capricho, sino por la angustia que generaba la terminación de un ciclo lectivo sin la posibilidad de despedirse de amigos, docentes, etc., que en muchos casos no iban a volver a ver. Luego de tanta angustia, recién el “27 de noviembre” la provincia mando la autorización y protocolos para llevarlos adelante.

En enero del 2021, el Ministro de Educación de la nación Nicolas Trotta declaro que “En febrero vamos a empezar el proceso de vacunación de nuestros docentes, estamos trabajando en toda la agenda de vacunación con cada una de las jurisdicciones”, además, “La vacunación irá de la mano de la apertura de las escuelas para asegurar el derecho a la educación en 2021” y agregó que “hay que destacar que el gobierno fijó como prioridad de vacunación al sector docente” “Es fundamental ser claros respecto al aprendizaje que hemos tenido en el 2020, avanzamos con los protocolos y la guía epidemiológica. Ahora hay que darle prioridad a la escuela contemplando la enorme dificultad que tuvimos el año pasado”, aseguró Trotta. El ministro dijo además que, “más allá de que la vacuna no es condición indispensable, la

priorización al sector docente fortalecerá la presencialidad”. También entregará notebooks a los alumnos.

El 23 de febrero, el ministro Nicolás Trotta y la ministra de Salud Carla Vizzotti daban detalles de cómo será el orden de prioridades en el plan de vacunación docente del Gobierno.

En el mismo mes, se aprobó por la resolución del “PLAN JURISDICCIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PARA UN REGRESO SEGURO A LAS CLASES PRESENCIALES.

Las clases comenzaron con todos los protocolos, burbujas, parte presencial, parte virtual, etc, etc, pero con los problemas del 2020 sin resolver o sin prever alguna solución a los problemas de herramientas y conectividad de docentes y alumnos ante una posible vuelta a la virtualidad total.

El 12 de abril, el ministro Nicolas Trotta aseguro que “si hay que restringir, que sean las demás actividades”, y afirmó que “no se van a cerrar” las instituciones educativas. “Todos los ministros de Educación sostienen esta misma mirada; si hay que restringir, que primero sean las demás actividades”, dijo Trotta.

El 16 de abril, con la firma del presidente Alberto Fernández se publicó el DNU que suspende las clases presenciales y no volvieron más.

Lo que viene pasando con la educación es muy preocupante, mas que nada, porque ni el ministerio provincial, ni el gobernador dieron soluciones, ni buscaron alternativas, para encontrar una manera segura de garantizar la presencialidad, aunque sea de manera gradual, segmentada o parcial.

Como base del proceso educativo, la educación se centra en el alumno. Y los alumnos fueron de los más afectados por el encierro. Depresión, trastornos de sueño y alimentarios, son algunos de los graves impactos psicológico en la infancia y adolescencia. Los problemas de salud mental que ha provocado la pandemia en niños y adolescentes están mucho más silenciados que los de los adultos, por lo que los hace más difícil de detectar, mucho peor en los hogares con alumnos con discapacidad.

Los docentes, en Chacabuco, estamos en un 90 % vacunados con 1ª dosis y en un 50 % con la 2ª. Teniendo en cuenta que en la provincia hay alrededor del 35 % de la población total con 1ª dosis y menos del 8 % con 2ª dosis, estamos en un porcentaje mucho mayor que la población en general de la ciudad.

Hace unos días los padres organizados, presentaron una nota en el concejo deliberante pidiendo la vuelta a clases. Ellos fueron otros de los afectados, ya que muchos, hasta han perdido sus trabajos, producto de no tener donde dejar a sus hijos o por no contar con la posibilidad económica de pagar una niñera.

La desesperación es total, no porque la pandemia no sea un problema, sino, porque no se buscaron soluciones y de acuerdo a los Rankings internacionales ubican a la Argentina entre los países que más tiempo tuvieron cerradas las escuelas desde el comienzo de la pandemia.

Para terminar, todo esto demuestra que hay mucho por corregir desde el estado provincial y que la demora con la vacunación fue y es lo que nos mantiene en la situación de alarma.

La escuela era lo ultimo que se iba a cerrar y de la mañana a la noche, fue lo primero. Los docentes éramos prioritarios para la vacunación, pero estamos completando la mitad del ciclo lectivo del 2021, sin clases presenciales.

Desde nuestro bloque en el concejo deliberante nos hemos expresado para la búsqueda de soluciones y no hemos tenido respuesta, o mas bien, hemos tenido como respuesta una defensa política de la situación.

Nuestro intendente también ha pedido por la presencialidad y solo le han autorizado la misma en las localidades y a partir de estos días en algunas escuelas rurales, por lo que ha presentado en conjunto con al bloque de juntos por el cambio, un proyecto para que se realice en el ámbito del partido de Chacabuco un debate publico sobre el tema, donde se puedan expresar todas las voces y poder así, aportar mas soluciones para una pronta vuelta a las clases presenciales en su totalidad