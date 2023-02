Presentación informe del programa de fortalecimiento y acompañamiento de redes locales

El Dr. Rubén Darío Golía, abrió el encuentro donde presentaron el informe del programa de fortalecimiento y acompañamiento de redes locales intersectoriales para adolescentes de barrios populares de la provincia de Buenos Aires.

“Hoy cerramos una etapa y comenzamos otra, el año pasado cuando nos entrevistamos con Verónica Magario, le planteamos la problemática social que tienen los diferentes sectores de Chacabuco y nos propuso avanzar con un diagnóstico de la realidad realizando un trabajo de campo, un trabajo de relevamiento, que es de suma importancia, tanto para nosotros como para la comunidad porque a la hora de diagramar y proyectar políticas públicas tiene que ver con el diagnóstico que es la base fundamental, si no hay un buen diagnóstico, seguramente lo que se pueda diagramar o proyectar no va a hacer de la mejor manera, pero si tenemos un diagnóstico de lo más próximo a la realidad de lo que está ocurriendo, sirve a la hora de tomar decisiones”.

Este es un informe queda plasmado para Chacabuco, para las instituciones que quieran aprovecharlo, usarlo y trabajar en el mejor de los términos para mejorar nuestra comunidad con este es un diagnóstico de la realidad.

Agradecerles a todos los que han realizado el trabajo de campo, a los alumnos de trabajo social, al Instituto 68 que se involucró, al Senado de la provincia de Buenos Aires y a Norberto Liwski.

Liwski, por su parte, manifestó que la decisión de la vicegobernadora ha generado dentro del Senado un espacio innovador con estas nuevas herramientas las cuales se aproximan más a las comunidades. Los dirigentes como Darío perciben rápidamente, cuando soplan estos vientos y sin dudar hizo este acercamiento encontró los vínculos institucionales para avanzar en esta dirección, focalizando en tres barrios: San Cayetano, Los Misioneros y Los Pioneros donde estuvieron concentradas las actividades, convocándolos a los adolescentes a elaborar proyectos, hicieron prácticas ciudadanas y sintieron que fueron escuchados.

Graciela Chari: Para el Instituto Superior, esto fue una experiencia valiosa y queremos seguir implementando en todo lo que concierne en el aprendizaje de nuestros alumnos, porque hoy más que nunca, no solo se aprende en el aula con el profesor, sino se aprende también en el terreno, porque los alumnos pudieron conectarse con la gente, con otros jóvenes, con instituciones y con la comunidad.

Gabriela Belfortti, explicó que una vez finalizadas las encuestas por los alumnos del Instituto tuvieron una devolución muy valiosa, este trabajo tiene que ser a futuro una herramienta para políticas públicas, que nos abren los ojos en muchas cuestiones que viven los adolescentes, sobre todo la desconexión entre los organismos que intentan estar presentes y que hay una descoordinación entre esa oficina que está, pero no se acerca a la gente, si esa puerta no se abre o el vecino no se acerca no sirve.

A nosotros nos sirvió para tener una apertura con los adolescente, con los referentes de los barrios y entender todo lo que tienen para decirnos, todo lo que tenemos que aprender, porque no los estamos escuchando, con este trabajo descubrimos cuál es la problemática en primera persona, de lo que están viviendo, lo que sienten y como dirigente político hay que escucharlos a todos.

Liliana Andriola: “La participación Ciudadana se construye ejerciéndola, como bien dijo Norberto entregamos 12 proyectos, que para nuestra localidad es muchísimo con los distintos barrios involucrados en los que se realizaron los estudios de campo, para ellos es muy importante sentirse escuchados, trabajaron, conocieron gente e intercambiaron experiencias, es así cómo se construyen las redes de trabajo”.