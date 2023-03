Presunta corrupción: Piden citar a ¨Pipo Gómez¨ y Mariana Cámera

Desde el Frente de Todos buscan saber cual fue el rol, que jugó la jefa de compras del Municipio, Mariana Cámera en los hechos denunciados por corrupción en el corralón. Se preguntan como la funcionaria certificaba las compras, que los trabajos estuviesen realizados, para luego autorizar los pagos.

Javier Estévez realizó una presentación en la fiscalía para que sean citados a declarar Juan Carlos Gómez y la jefa de compras del municipio, Mariana Cámera.

Estévez está dentro de la causa, como particular damnificado por lo que puede solicitar distintas acciones, entre ellas que declaren Pipo Gómez y Mariana Cámera. Esto se fundamenta en los dichos formulados en los medios por Pablo Alegre, el ex jefe del corralón, donde detalló como se ejecutaba la situación denuncia, involucrando al ex Secretario del área.