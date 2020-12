Presupuesto Bonaerense: La puja por el manejo de obras en los Municipios

Luego de varias reuniones se habría arribado a un acuerdo inicial para tratar el proyecto de Presupuesto bonaerense 2021. De avanzar el consenso y ultimar los detalles al respecto, la “Ley de leyes” tendría su tratamiento en la Legislatura bonaerense mañana o el martes 22 de diciembre.

Sobre el tema el senador Agustín Máspoli dijo por Líder que ¨el presupuesto provincial ingresó hace 20 días en Diputados y se están trabajando con las dos comisiones de ambas cámaras en conjunto. Máspoli dijo que Cambiemos tiene una mayoría responsable en el Senado, ya que todos los proyectos que envió el ejecutivo salieron y esta no va a ser la excepción¨.

¨Si no es esta semana, será la próxima, pero va a salir ya que venimos trabajando muy bien. El centro de la discusión está en un plan muy ambicioso de obras públicas que prevé la provincia, esto nos pone muy feliz, queremos que se lleve adelante. Estamos pidiendo que parte de ese plan de obra pública sea llevado a cabo por los intendentes como fue durante el gobierno de Vidal que se denominaba fondo de infraestructura¨.

¨Creemos que de este modo es mucho más dinámico, los intendentes saben las necesidades de su distrito, por eso la discusión es de cuánto va a ser ese monto de obra pública que va llegar de ese fondo especial¨.

Máspoli en la entrevista dijo estar preocupado por la idea del gobierno nacional de suspender las elecciones primarias, pasos, del año próximo, al respecto afirmó ¨este podría ser un tema que se trate en extraordinarias si es que el gobierno provincial intenta mandar la ley. Para nosotros esto es central y de mucha preocupación, consideramos que no es el momento de cambiar la modalidad de la elección, hay que ver cómo avanza la pandemia, la vacunación, etc. No sabemos si todo el Frente está involucrado en ese proyecto, en la provincia ni el gobernador o los legisladores se han manifestado, estamos esperando, en alerta, ya que esto cambiaría el sistema electoral¨.

¨Nosotros estamos dispuestos a discutir un cambio, pero que sea profundo ya que queremos ir a la boleta única, no a la sabana y queremos otros cambios, pero deben hacerse a elección siguiente, no a la próxima, para darle la oportunidad a todos a reacomodarse.

En el final Máspoli se refirió a las participaciones que Facundo Manes está teniendo en las reuniones políticas de la UCR y expresó ¨él es radical, neurocirujano, es de Salto, no ha tenido una participación activa hasta ahora, pero se muestra interesado siempre en cuestiones de la política. Tiene ganas de incursionar y participar en la política y nosotros le estamos dando la oportunidad, el ámbito, para que él pueda dentro del Radicalismo desarrollar este deseo. El decidirá en que momento y en qué lugar, pero creemos que es una persona muy destacada y con una visión política muy interesante¨.

