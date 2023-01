Presupuesto: La única Verdad es la Realidad  

Después de una reunión interna y abierta que hemos mantenido el día martes 24 del cte., no nos sorprende que en el día de la fecha aparezca en el diario “De Hoy” como vocero general del oficialismo el concejal Sr. Alejandro Cieri, con una serie de consideraciones que en términos generales no se ajustan a la realidad y por su parte soslaya aspectos importantes y puntuales ya que habiendo solicitado la presencia del Secretario de Seguridad, de la Coordinadora de Recursos Humanos y el Secretario de Servicios Públicos, hasta la fecha no han hecho acto de presencia estando cercana la reunión del HCD.

Si bien se trata de un presupuesto, no se puede ser tan ligero en el manejo de los números, como por ejemplo habla de 1.800 empleados y con solo saber sumar debería advertir que son 1885, lo cual no constituye ninguna mejoría al 2015 que cerró con una cifras de 1693, lo cual demuestra un fuerte aumento y no disminución en el total general.

En el mismo sentido, puede observarse que la recaudación local se acerca más al 20% que al 30% del total. Son los números del propio Departamento Ejecutivo Municipal en la elevación presupuestaria.

No se puede desconocer ni dejar pasar por alto que si bien el total presupuestario se corresponde con la inflación en su composición interna se producen excedentes de recursos que no solo se derivan a la realización de fiestas en cultura – un tema para analizar particularmente por otro lado – sino que la base de los mencionados excedentes están constituidos fuertemente por la caída salarial de los empleados municipales de carrera. Mención aparte y tema a debatir en el HCD es la presencia de una enorme cantidad de funcionarios en áreas que anteriormente se manejaban mucho más prudentemente en tal sentido.

Llama la atención por otra parte que el mencionado edil de “Juntos” no haya abierto en el presupuesto la parte correspondiente a bienes y servicios, donde se advierte claramente la contradicción de que en algunas áreas se baja al detalle de sumas módicas de $10.000 a $20.000 en otras se reserven fondos – sin aclaración alguna – por ejemplo en seguridad en donde el último ítem habla de un valor de $100 millones en el genérico materiales varios.

Nos da la impresión que la nota en el día de la fecha persigue un único propósito, tratar de disimular en algo el impacto y la repercusión pública que tomará nuestra inmediata y anterior reunión.

La presencia previa solicitada de funcionarios antes mencionados y un amplio debate en lo particular y en lo general en la reunión del HCD, nos acercará mucho más a lo que el título de nuestra nota manifiesta. La única verdad es la realidad

Bloque de Concejales Frente de Todos Chacabuco