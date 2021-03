Primera jornada de deporte adaptado

Desde hoy sábado a las 9.00, se llevó a cabo un encuentro regional organizado por la Escuela Municipal Adaptada, perteneciente a la Dirección de Deportes, que contó con la visita y participación de las delegaciones municipales de Pergamino y San Nicolás. La misma se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo Municipal, a la que asistieron aproximadamente 100 deportistas de diversas edades que practican fútbol, atletismo, básquet en silla de ruedas y boccias.

Alejo Pérez, secretario de Gobierno, quien estuvo en el desarrollo de la jornada acompañado del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Lisandro Herrera, manifestó estar “muy contento de poder estar acompañando este tipo de eventos, que en definitiva lo que buscan es poder igualar oportunidades, generar inclusión, y que todos tengamos, de acuerdo a nuestra realidad, las mejores posibilidades, así que esto para nosotros es muy gratificante”. A su vez, felicitó a cada uno de los organizadores que están trabajando en esto y expresó sus deseos del desarrollo de otra jornada de similares características.

“Todo esto es como volver a vivir, y en algunos casos, vivir algo que no han vivido nunca”, comentó Lisandro Muhoberac, profesor de Educación Física de la Escuela Municipal Adaptada. “Esta oportunidad, casi el 90 por ciento no la habían tenido nunca. Acá no hay rehabilitación, no hay cuestiones clínicas, acá vinimos a jugar”, explicó, luego de expresar su alegría de haber podido concretar este evento que “seguro va a ser el primero de muchos”.

El encuentro contó también con la participación de los alumnos de básquet del Club Porteño, menores de 18 años que se sumaron a la iniciativa de jugar a este deporte, sólo que en sillas de ruedas intercalados con los demás chicos. “Es un gesto a imitar, porque creo que nos va a acercar mucho más a la sociedad. En algún momento vamos a tener que dejar de hablar de inclusión para que esto ya esté implícito en la vida de todos. Una propuesta maravillosa y una iniciativa digna de felicitar”, concluyó Muhoberac.

El director de Deportes, Alberto Mastantuono, por su parte, expresó estar “muy contento de que Chacabuco sea sede, la verdad que hacía mucho que no hacíamos estos encuentros tan grandes, con tantos chicos de afuera”. Comentando acerca de la vuelta a las clases presenciales deportivas, dijo que “los chicos lo necesitaban, lo recreativo pero más que nada lo social”. Agradeció a los profesores que “van casa por casa invitando a los papás a que se acerquen a la Escuela” y también al Intendente municipal y al Secretario de Gobierno que “desde el primer día que fuimos con este proyecto nos apoyaron en todo”.

Al terminar de jugar, todos los deportistas disfrutaron del almuerzo en el lugar, y a las 15.00 se dio por finalizada la jornada.

