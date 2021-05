PRO- Chacabuco: “Una vez más, el gobierno nacional golpea a la producción ganadera”

Desde el PRO-Chacabuco rechazamos la medida adoptada por el gobierno nacional de suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna y los argumentos esgrimidos por Alberto Fernández que motivaron tal decisión.

En declaraciones mediáticas, el Presidente de la Nación señaló que no tenía explicación el aumento de precios en el rubro lo cual es, por lo menos, no hacerse cargo de la irresponsabilidad de los dirigentes de su gabinete que manejan la economía y no han sabido controlar la inflación. Su incapacidad trae como una de sus consecuencias el aumento en las carnes.

La decisión del gobierno nacional no hace más que implementar una receta que ya condujo a un fracaso. La misma medida fue adoptada en 2006 por el primer gobierno kirchnerista a cargo de Néstor Kirchner. Prometiendo que sólo sería por seis meses; finalmente duró 10 años.

Sus consecuencias, entre tantas, implican la pérdida de miles de empleos; millones de hectáreas vieron modificadas su producción; centenares de agropymes tuvieron que cerrar; y se sacrificaron millones de cabezas de ganado.

Actualmente, el gobierno retiene el 63% del precio internacional de la soja y ahora creen que prohibiendo la exportación de las carnes lograrán combatir la inflación, cuando, en realidad, lo único que están logrando es la suspensión de entrada de dólares provenientes de la venta de carne argentina en el mundo.

PRO-CHACABUCO

