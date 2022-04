«Provincia envía $100 por día para el almuerzo»

Hablamos con el vicepresidente del Consejo Escolar Mariano Alaman quién comentó a través de Líder que, «hemos arrancado el ciclo lectivo con todos los establecimientos en condiciones, esto se debe a que venimos trabajando con anterioridad en los edificios»

Alaman dijo que con el «Fondo Educativo se está haciendo cocina comedor completo, baño para varones y baño para discapacitados en la primaria de Rawson, en la primaria de O’Higgins tinglado y playón, el anexo de la Escuela Manuel Belgrano que funciona en la escuela 14 realizado por provincia, son 3 aulas con baño, el Centro de Estimulación Temprana que tiene lugar en el hospital municipal, rampa y baño para discapacitados en la escuela 12 y la secundaria 5 obra de provincia un baño de docente y una dirección, y se está terminando la vereda del jardín 906 y se está proyectando hacer un jardín en el barrio Alcira de la Peña, hoy de está trabajando en el proyecto»

El funcionario del Consejo Escolar dijo además que se «sigue entregando el bolsin, en principio hasta abril, podría quedar hasta fin de año, no hay nada confirmado de la prórroga, si se habilitaron 15 comedores Escolares, con desayuno y almuerzo y brindamos la merienda a aquellos que no tienen comedor. La Provincia envía $44 por chico para desayuno y merienda y 100 pesos para el almuerzo. Gracias a la administración que se hace del Consejo podemos mantener los comedores sino no alcanzaría ni para el queso de los fideos»