Dialogamos con María del Valle «Nana» Aiola quién habló de la actualidad del Consejo Escolar, obras, alimentos y transporte. Este último tema había sido noticia por la falta de pago de Provincia a los proveedores y la funcionaria dijo que sigue todo igual, «se solucionó parcialmente, con el tema de transporte Provincia viene retrasado, estamos haciendo los reclamos pertinentes, estamos teniendo todos los meses dificultades en la demora de los pagos, intentamos cumplir con los transportistas, pero Provincia no nos manda los pagos en tiempo y forma, todavía no recibimos el mes de julio, ya se viene el pago de septiembre y todavía no llegó julio»