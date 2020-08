Proyectos Presentados por los concejales de Juntos Por El Cambio

Resumen de los proyectos que presentamos de cara a la sesión del próximo jueves por parte del bloque de juntos por el Cambios:

Consejo Local de Hábitat

Este Proyecto de Ordenanza tiene como objeto crear el Consejo Local para el Fomento del Hábitat del Partido de Chacabuco, el cual tiene como principal objetivo impulsar una amplia participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones, fomentando la promoción de los procesos de autogestión del hábitat, a través de diversas formas asociativas, actuando como autoridad de control e implementación de los programas adheridos y creados en la materia. Funcionará como ente consultivo del Estado Municipal en materia urbanística.

Felicitación y Agradecimiento

Mediante un Proyecto de Resolución Proponemos felicitar y agradecer desde el Concejo Deliberante a todos los empleados municipales, miembros de la Cruz Roja filial Chacabuco, vecinos voluntarios, oficiales de la policía bonaerense y miembros de los distintos cuerpo de bomberos voluntarios de Chacabuco, Cucha Cucha, O’Higgins, Rawson y Castilla por su compromiso en la lucha contra la pandemia de Coronavirus COVID-19 y su destacable trabajo en el control de ingresos y egresos de vehículos en el Partido de Chacabuco, y también hacer una mención especial a los empleados del área de Salud que trabajan en el seguimiento de los casos positivos de este virus.

Emergencia Turística

A través de este proyecto resolutivo le pedimos a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que acompañe favorablemente una serie de proyectos que tienen por objetivo final declarar la Emergencia Turística. Esto es crucial para tomar dimensión de lo que sucede a lo largo del territorio argentino, para evitar que los municipios que subsisten gracias a este sector no se vean obligados a declararse en situación de “Desastre Turístico”, como sucedió en la localidad de Chascomús a finales de Abril. Los beneficios que esta emergencia propone afectarían a más de doscientos mil trabajadores registrados, alrededor del 18% del total del sector a nivel país.

Deportes Individuales en Fase 4

Le pedimos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que cree los protocolos necesarios para la apertura de las actividades enmarcadas como “Actividades recreativas con distanciamiento social” y “Actividades deportivas al aire libre” de tipo individual para habilitarlas a funcionar en todos los municipios que transiten la fase 4 en el marco de la Emergencia Sanitaria debido a la pandemia de COVID-19.

Actividades Deportivas, Sociales y Artísticas en Fase 5

Proyecto de Resolución. Le solicitamos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que cree los protocolos necesarios para la apertura durante la fase 5 de las actividades deportivas, artísticas, escuelas de educación no formal, institutos donde se dictan clases de danzas clásicas, folclóricas o urbanas/modernas, zumba, yoga, canchas de fútbol 5, de paddle o tenis e instituciones de educación no formal y talleres, sean recreativos o no, y sean al aire libre o no y que se encuentran inhabilitados a trabajar por las medidas tomadas en consecuencia de la Emergencia Sanitaria debido a la pandemia de COVID-19.

Asistencia Extraordinaria a Establecimientos Educativos de Gestión Privada

Mediante un Proyecto de Resolución le solicitamos a la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires la urgente consideración, tratamiento y acompañamiento favorablemente del Proyecto de Ley E-163-2020-2021, que establece la creación de una Asistencia Extraordinaria a Establecimientos Educativos de Gestión Privada en el marco de la pandemia de COVID-19. Dicho proyecto tiene como objetivo garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos en el marco de la Emergencia Sanitaria, otorgando un régimen especial de subsidio que solo podría ser utilizada para pagar nóminas salariales de quienes desarrollen actividades laborales en la institución. Estas instituciones registran una mora en el pago de aranceles por servicios educativos que supera el 70%.

Incluir Salud

Resolución que propone solicitarle al Ministerio de Salud de la Nación que realice las gestiones necesarias para lograr el correcto funcionamiento del Programa Federal Incluir Salud, ex PROFE, en todo el territorio de la República Argentina. Este programa, que tiene alrededor de dos mil beneficiarios en nuestra ciudad, está destinado a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de pensiones no contributivas, entre otros grupos vulnerables. Hace aproximadamente cinco meses que sus beneficiarios no pueden acceder al aprovechamiento de este servicio y es el Estado Municipal, a través de las áreas de Desarrollo Social y del Hospital Municipal, quién se hace cargo de los costos de los medicamentos y tratamientos requeridos.

Canto a Chacabuco

Proponemos declarar de Interés Legislativo y Cultural el proyecto “Canto a Chacabuco” llevado a cabo por Agustín Tocalini en dirección artística; Sara Menta en voz femenina; Oscar Ventre en voz masculina; Agustín Cieri en Piano; Adrián Burset en producción ejecutiva; Bruno Feroldi en grabación, edición, mezcla y mastering; Franco Martinetti en idea; Francisco Arrizabalaga en Edición de Video y con el apoyo del Dr. Gustavo Ventimiglia, Director de Cultura y la Doc. M. Celina Felice, Subsecretaria de Cultura, Educación, Deportes y Juventud del Partido de Chacabuco. El mismo se trata de una nueva versión del “Canto a Chacabuco” que fuese creado en 1965 con la autoría de Elba Dionisia Porterie de Benac y María Teresa “Lily” Grossi de Fernández en letra y música respectivamente y fuese adoptado como “Marcha Oficial del Partido de Chacabuco” a través del Decreto 283 fechado el día 3 de Diciembre de 1968.

Bloque de Concejales – JUNTOSPORELCAMBIO