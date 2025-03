Dialogamos con el senador Provincial Marcelo Daletto sobre la actualidad legislativa, sobre proyectos de su autoría, sobre lo que dejó este 24 marzo y política partidaria entre otros temas.

Sobre la posición del gobierno sobre el 24 de marzo el legislador dijo, «hay que dividirlo en dos partes, por un lado lo que el hecho en sí representa y por otro lado en el marco de la crispación qué está la sociedad, dónde sólo se puede participar del debate si estás en una punta u otra y si lo tiene que hacer gritando y agrediendose, cualquier conmemoración que representa a los derechos humanos, conmemoración que representa el 24 de marzo, termina entrando en esto segundo, en una crisis dónde cualquier tema que se plantee debe ser a los gritos y tiene que ser peleándose, puedo entender la bronca de la sociedad, estamos en democracia y muchas cuestiones no se solucionan como quisiéramos pero ese no es el camino. El camino que empieza con un presidente que ejerce una violencia institucional, pero que desde la otra punta no se quedan atrás con esa violencia, es muy peligroso»