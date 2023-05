El concejal de Juntos Rodolfo «Loli» Serritella en diálogo con Líder habló de la actualidad política legislativa, la situación nacional y también opinó sobre la danza de precandidatos que tiene hoy el radicalismo local camino a las PASO, «cuando existió la posibilidad que el intendente no se vuelva a presentar salen a la luz todas aquellas personas que quieren ser y no me parece mal, mientras se trabaje de una manera seria«.

«En lo particular venimos trabajando en un grupo desde hace mucho tiempo y creemos que la palabra del intendente es importante, pero llegado el caso íbamos a tener un nombre para aportar y que pudiera ser bien recibido por la sociedad para que sea el candidato del radicalismo, eso no es malo, cómo nosotros tenemos a Lisandro Herrera hay otros que proponen otros nombres, son todos radicales y buenas personas, gente de bien que puede llevar adelante el municipio, eso no quiere decir que estamos peleados o pensemos distinto, que haya muchos nombres no quiere decir que sea una debilidad del espacio»