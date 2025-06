Bertinatto sobre la Autovía 7: «¿Qué pasó con el reclamo de ‘Autopista Ya’?»

El subsecretario técnico del Municipio, Rodolfo Bertinatto, brindó un extenso repaso por distintos temas de actualidad, desde obras hídricas hasta la polémica por la Ruta Nacional N°7. En diálogo con Radio Líder, se refirió a los trabajos realizados antes del temporal, la situación del río Salado, los reclamos ambientales y los desafíos pendientes para evitar inundaciones en zonas rurales y urbanas.

Bertinatto, se refirió con firmeza a la situación actual de la Ruta Nacional N°7 y a la falta de avances concretos en la continuación de la Autovía. Durante la entrevista, apuntó contra quienes encabezaban las marchas y reclamos en el pasado, y que hoy —según señaló— han desaparecido del escenario público.

🗣️ “¿Qué pasó con el reclamo de ‘Autopista Ya’? Se terminó el gobierno anterior y desaparecieron todos los carteles. Esto demuestra que el reclamo era político y no una causa real de la comunidad”, afirmó Bertinatto.

El funcionario municipal hizo referencia a la reciente audiencia pública en la que, según expresó, solo se anunció el corte de pasto y la instalación de cabinas de peaje, sin obras nuevas ni continuidad para los tramos pendientes. “Es una puesta en escena legal. Van a hacer lo mismo que en los ‘90: cortar pasto y cobrar peaje. Nada más”, agregó.

Además, expresó su preocupación por el silencio actual:

“Aquellos que antes marchaban, hoy no dicen nada. ¿Ya no hay más reclamo? ¿Se terminó todo? Eso demuestra que el reclamo era partidario, no ciudadano.”

Finalmente, Bertinatto convocó a retomar el reclamo, pero desde un lugar genuino y colectivo:

“Tenemos que volver a poner carteles, a marchar y exigir lo que nos corresponde, pero no por política, sino por los vecinos de Chacabuco.”

Obras hídricas y mantenimiento

El funcionario explicó que los trabajos de limpieza de canales y desagües, realizados con anticipación, evitaron mayores consecuencias tras las fuertes lluvias. Destacó que aún quedan zonas críticas por resolver, como la del aeroclub, el Golf y sectores rurales. Se planifican más obras junto a la Dirección de Hidráulica provincial y productores locales.

También mencionó el uso de una máquina enviada por la Provincia y proyectos para limpiar el Canal del Norte, cuarteles 6° y 10°, y zonas afectadas como Monroe y Silveira, donde no se intervino desde hace más de 60 años.

Denuncia por contaminación del río Salado

Bertinatto reiteró las denuncias contra Junín por el vertido de líquidos cloacales sin tratamiento al río Salado, lo que afecta a Chacabuco. Afirmó que “hay una falta total de responsabilidad por parte de las autoridades juninenses” y que “la política partidaria impide que se reclame como corresponde”.

Tema ambiental y climático

En otro tramo, se refirió a la baja incidencia del dengue este año. “La sequía de meses anteriores y las altas temperaturas afectaron la eclosión de huevos de mosquitos. Esta vez, el cambio climático jugó a favor”, explicó.

Finalmente, se mostró optimista respecto al panorama agrario: “Los acuíferos están recargados y el nivel freático es normal. Será un buen año para la siembra de trigo y maíz”.

🎥 Ver entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=xeV-EdxbnOM