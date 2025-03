Dialogamos con el presidente de la bancada PRO, Dr. Alejandro Cieri sobre lo que dejó la apertura de sesiones y el debate posterior que se dio luego de su participación en dicha sesión dónde el intendente municipal dejó inaugurada la misma.

El edil que fue criticado por el contenido de su alocución dijo, «la sesión fue un poco complicada para los concejales opositores, lo que pasó no aporta al debate democrático de Chacabuco»

«Cuando vos te encontras en un lugar con 200 funcionarios que no dejan de insultarte, querer intimidarte, tenes dos opciones, te quedas callado por miedo, o terminas hablando igual con los insultos, que es lo que hicimos los bloques opositores, cosa que a mí no me importa. Dejemos de medirnos con la doble vara, hablábamos de la gestión anterior, tratemos de no hacer lo mismo con distinto método intimidando a las personas»

Respecto a la posición sobre la Cultura o eventos culturales el edil del PRO dijo, «nuestro bloque entiende que debe haber prioridades en Chacabuco que es prevenir el delito o el tránsito y dejar de invertir por un tiempo en festivales, eso no significa que esté en contra de la Cultura, eso quieren hacer creer, el oficialismo o la gestión quiere hacer ver a la Cultura cómo algo subsidiado del estado y la Cultura va más allá de eso, que no se hagan festivales públicos y se priorice la seguridad, la cultura tiene que ser más allá de eso, que se cuide al vecino no quiere decir que desaparezca la Cultura en Chacabuco, tienen un concepto equivocado de que si no es subsidiado por el estado no hay Cultura, eso lo quise explicar y se quiso sacar de eje y se me quiso poner en contra de un sector y nada que ver, hay que acompañar a los artistas de distintas maneras, que no haya festivales de esto o de otro hasta que haya seguridad creo no estar equivocado»