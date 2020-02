El intendente Víctor Aiola en el mediodía de hoy dio una entrevista al informativo de Cablevisión SomosChacabuco en el que apuntó a la oposición y al portal de noticias ChacabucoenRed que anunciaba en su diario multimedia “Nuevos y graves problemas en el laboratorio”, en el que confirmaban el no funcionamiento del “Contador Hematológico”.

El jefe comunal en dicha entrevista dio detalles de esta cuestión y también desmintió que haya dado una nota y hablado sobre que le gustaría reelegir como intendente si legalmente se modificara la ley, “se ponen en boca mía palabras que yo no dije, a veces no hay seriedad”.

En el comienzo de la entrevista Aiola hizo un resumen de la actualidad del nosocomio local, “El Hospital viene trabajando bien, las personas que concurren a la guardia, tanto de pediatría como la guardia de adultos y los que se encuentran internados son atendidos sin dificultades, porque más allá que un contador hematológico no anda articulamos con el laboratorio del Sanatorio. Acá hay una clara intencionalidad política que yo lo vengo diciendo desde hace tiempo de continuamente perjudicar, denostar, generar un clima de caos. Cuando no es el hospital es el cementerio, cuando no es el cementerio es el corralón, se ve que hay gente que todavía no se dio cuenta que perdió las elecciones y van a tener que esperar hasta el 2023 para presentarse nuevamente para querer ser intendente y querer gobernar Chacabuco.”

El intendente dijo, “Seamos sinceros y claros, problemas en la municipalidad hay todos los días. Que un contador hematológico se rompa es lo más normal del mundo, se rompe acá, se rompe en Chivilcoy, se rompe en La Plata, en todos lados; y después tenés a gente que trata de hacer una campaña de desprestigio continuamente a la gestión a lo cual este intendente está acostumbrado. La gente no les cree, la gente refrendó con más de 18.500 votos a esta gestión y sigue apoyándola. No digo que no haya problemas, el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof dijo que en algunos hospitales de la provincia faltan algunos insumos. Nosotros vivimos en Chacabuco y formamos parte de la provincia de Buenos Aires, problemas siempre hay pero nosotros los afrontamos, nos hacemos responsables de estos problemas y tratamos de resolverlos¨.

¨Yo quisiera escuchar más que críticas, propuestas, soluciones. A la oposición le pediría que nos ayude a solucionar un montón de cosas como que se termine la autovía de la ruta 7, que se abra la obra del Mojón, que traigamos obras para Chacabuco, se rompió el contador hematológico, consigan uno, tráiganlo. Es fácil criticar, pero quienes estamos trabajando todo el día batallando desde acá aceptamos la critica que es constructiva, es bienvenida y nos ayuda a poder transformar cosas y cambiar. La crítica mal intencionada que tiene lo político atrás, no nos vamos a detener en eso, la verdad que seguimos trabajando por Chacabuco que sigue mejorando día a día”.

Aiola dio detalles de la cantidad de pacientes que se atienden al año en el hopsital y relativizó las criticas que se hacen en las redes sociales. “El hospital atiende 75 mil personas por año en la guardia de adultos, una población y media, los que se quejan en Facebook son 10 o 15, son siempre los mismos y sabemos de donde provienen las quejas. Los medios de comunicación que quieren crear un clima de caos, son muy poquitos, son siempre los mismos y los conocemos, manejados por ex funcionarios de gestiones anteriores¨.

Reelección: “Se ponen en boca mía palabras que yo no dije, a veces no hay seriedad”

“Yo no he hecho ninguna declaración al respecto y en un medio habla de la reelección del intendente. Son intendentes del conurbano que están haciendo una presentación en la justicia para poder ser reelectos. María Eugenia Vidal mandó una ley donde dice que un intendente solo puede reelegir una sola vez. La ley se aprueba después que asumimos en el 2015, queda como que cuando asumí en el 2015 no me dijeron que era la primera vez, de todas formas, le quiero decir a la comunidad de Chacabuco, y dejándolo bien en claro, primero que nosotros no propiciamos ninguna apertura de debate de esa ley. Nos parece correcto que un intendente a lo sumo pueda reelegir una sola vez, la alternancia es más democracia. Yo ya reelegí, pero si existiera la posibilidad yo ya he dicho que este es mi último mandato, ahora y para siempre¨.

¨Por ahí se ponen en boca mía palabras que yo no dije, a veces no hay seriedad o se presenta como palabras que yo he dicho o que estamos trabajando para que la ley sea revisada. A mí no me interesa, perpetuarse en un cargo no corresponde, en lo personal reitero, Yo no voy a postularme para intendente en el 2023, ni nunca más, hasta acá está bien, ahora se van a quedar tranquilos muchos de adentro y muchos de afuera también.”