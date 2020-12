Quejas: Solo funciona un cajero del Banco Provincia

Muchas quejas de vecinos esta mañana en la cola de los cajeros del Banco Provincia por funcionar solo uno de los 4 que posee la entidad. La mayoría de quienes estaban esta mañana eran empleados municipales que querían hacer efectivo el haber de noviembre que ya tenían depositado en su cuenta desde ayer viernes. Esto de que no funcionen los cajeros es habitual en Chacabuco y mayormente en esta entidad, hoy con un agravante de un fin de semana extra largo.

El municipio en este caso podría exigir a la entidad a la hora de depositar los sueldos que esta facilite la cobrabilidad de los agentes, o empezar a trabajar con otro banco para que no se repita mes a mes la misma historia comentaban a este medio gente que estaba esperando cobrar en la mañana de este sábado.

Este si es un tema que el municipio tiene potestad de reclamar como así también los concejales de todos los bloques de sumarse a dicho pedido y no la polémica de los últimos días donde el municipio desestimó sobre la adhesión horaria de verano aduciendo que no es su facultad decidir sobre la jornada laboral de dichas sucursales. En parte del texto enviado por la municipalidad de Chacabuco decía que en respuesta al mail recibido con anterioridad sobre la Adhesión al Horario de Verano Bancario, no es responsabilidad ni competencia del Municipio decidir sobre la jornada laboral de dichas sucursales. Es por ello, que desde esta comuna, dejamos a disposición de las entidades bancarias la toma de dicha decisión.

