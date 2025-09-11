Mariano Riva: “Queremos que todos los jóvenes disfruten su día con amigos y en comunidad”
El director de Juventud del municipio de Chacabuco, Mariano Riva, confirmó las actividades que se realizarán por el Día del Estudiante y de la Primavera 2025, con propuestas en la Plaza San Martín y el tradicional Baile del Estudiante.
Jornada en la plaza: música, baile y stands juveniles
El domingo 21 de septiembre, la Plaza San Martín será el epicentro de los festejos. Habrá:
Presentaciones de escuelas de baile y ritmo de la ciudad.
Bandas y cantantes en vivo.
DJ y shows de arte urbano con jóvenes pintando en vivo.
Stands de emprendedores locales con proyectos creados por adolescentes.
“Queremos que los chicos tengan un espacio donde expresarse y compartir con amigos y familia”, señaló Riva.
Baile del Estudiante: viernes 26 de septiembre
El tradicional Baile del Estudiante se realizará el viernes 26 de septiembre en el Club Social.
Entrada general: $9.000.
Venta anticipada en el Centro Joven (Falucho 202).
Destinado a estudiantes de 2º a 6º año del nivel secundario.
Riva aclaró que la fecha se trasladó por cuestiones de calendario y seguridad: “El 21 cae domingo y el 22 hay clases. Además, el 20 está el corredor nocturno, así que preferimos hacerlo el viernes siguiente para que los chicos disfruten tranquilos”.
Oferta educativa y acompañamiento a los jóvenes
En la entrevista, Riva también habló sobre la situación educativa:
Reconoció que muchos estudiantes dejaron sus casas en otras ciudades por la situación económica, aunque destacó la amplia oferta educativa local en Chacabuco.
Desde Juventud se mantienen programas de apoyo:
Beca de fotocopias.
Clases de apoyo universitario en materias como matemática, álgebra y análisis.
Talleres de orientación vocacional y laboral, llevados también a escuelas rurales.
“Chacabuco hoy tiene muchas más posibilidades de estudio que antes. Queremos acompañar a los jóvenes en cada paso”, resaltó.
Lo que viene: diálogo con los jóvenes en los barrios
De cara al último tramo del año, Riva adelantó un proyecto para acercar la Dirección de Juventud a los barrios y clubes, con el objetivo de escuchar de primera mano las inquietudes de los jóvenes y articular respuestas junto a otras áreas municipales.
👉 Con estas actividades, la Dirección de Juventud busca celebrar la primavera con propuestas para toda la comunidad y reforzar su compromiso con el presente y futuro de los jóvenes chacabuquenses.