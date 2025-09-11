Mariano Riva: “Queremos que todos los jóvenes disfruten su día con amigos y en comunidad”

El director de Juventud del municipio de Chacabuco, Mariano Riva, confirmó las actividades que se realizarán por el Día del Estudiante y de la Primavera 2025, con propuestas en la Plaza San Martín y el tradicional Baile del Estudiante.

Jornada en la plaza: música, baile y stands juveniles

El domingo 21 de septiembre, la Plaza San Martín será el epicentro de los festejos. Habrá:

Presentaciones de escuelas de baile y ritmo de la ciudad.

Bandas y cantantes en vivo.

DJ y shows de arte urbano con jóvenes pintando en vivo.

Stands de emprendedores locales con proyectos creados por adolescentes.

“Queremos que los chicos tengan un espacio donde expresarse y compartir con amigos y familia”, señaló Riva.

Baile del Estudiante: viernes 26 de septiembre

El tradicional Baile del Estudiante se realizará el viernes 26 de septiembre en el Club Social.

Entrada general: $9.000.

Venta anticipada en el Centro Joven (Falucho 202).

Destinado a estudiantes de 2º a 6º año del nivel secundario.

Riva aclaró que la fecha se trasladó por cuestiones de calendario y seguridad: “El 21 cae domingo y el 22 hay clases. Además, el 20 está el corredor nocturno, así que preferimos hacerlo el viernes siguiente para que los chicos disfruten tranquilos”.

Oferta educativa y acompañamiento a los jóvenes

En la entrevista, Riva también habló sobre la situación educativa:

Reconoció que muchos estudiantes dejaron sus casas en otras ciudades por la situación económica, aunque destacó la amplia oferta educativa local en Chacabuco.

Desde Juventud se mantienen programas de apoyo:

Beca de fotocopias.

Clases de apoyo universitario en materias como matemática, álgebra y análisis.

Talleres de orientación vocacional y laboral, llevados también a escuelas rurales.

“Chacabuco hoy tiene muchas más posibilidades de estudio que antes. Queremos acompañar a los jóvenes en cada paso”, resaltó.

Lo que viene: diálogo con los jóvenes en los barrios

De cara al último tramo del año, Riva adelantó un proyecto para acercar la Dirección de Juventud a los barrios y clubes, con el objetivo de escuchar de primera mano las inquietudes de los jóvenes y articular respuestas junto a otras áreas municipales.

👉 Con estas actividades, la Dirección de Juventud busca celebrar la primavera con propuestas para toda la comunidad y reforzar su compromiso con el presente y futuro de los jóvenes chacabuquenses.