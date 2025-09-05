Lisandro Herrera: “Queremos construir una alternativa real para Chacabuco”

En el marco de las elecciones legislativas, el candidato a concejal por Somos Buenos Aires, Somos Chacabuco, Lisandro Herrera, dialogó sobre, sus propuestas y la necesidad de recuperar la confianza de los vecinos en la política.

El acto de cierre se realizó este viernes a las 19:30 horas en el comité de Moreno 82, con la presencia de los candidatos y militantes que acompañan la lista 2204.

“Queremos ser una opción en un momento difícil de la política”

Herrera se mostró entusiasmado por encabezar una lista integrada por vecinos comprometidos:

“Es un orgullo estar al frente de un proyecto que busca sembrar un camino para ser una alternativa en Chacabuco. No venimos a decir que somos mejores que nadie, pero sí a comprometernos con una propuesta seria”.

El dirigente remarcó que, pese al desencanto social, la participación ciudadana en estas elecciones será clave:

“El vecino que no vota termina dejando su decisión en manos de otros. Invitamos a todos a vencer el desánimo y a expresarse en las urnas”.

Críticas a la gestión municipal

Uno de los ejes de la entrevista fue el tránsito, un tema que Herrera considera desatendido por el actual gobierno:

“Hay un descuido en el área de tránsito. Faltan campañas de prevención, controles sostenidos y herramientas para los agentes. El orden en esta área es fundamental porque impacta en toda la comunidad”.

También cuestionó el funcionamiento del centro de monitoreo:

“Tenemos un sistema con más de 150 cámaras, pero sin capacitación y planificación no se previenen delitos. Hace falta una decisión política clara para optimizarlo”.

Empleo y servicios públicos

Herrera criticó que el municipio se transforme en “benefactor de empleo” por favores políticos:

“El Estado no puede ser un expendedor de trabajo. Eso genera un municipio ineficiente y perjudica los servicios. Lo que necesitamos es capacitación y planificación”.

En relación a la entrega de terrenos, señaló que deben garantizarse con servicios básicos:

“Dar tierras sin agua, luz ni accesos es condenar a la gente a la marginalidad. La política habitacional tiene que ser responsable”.

Un proyecto con mirada a futuro

De cara al domingo electoral, Herrera explicó que su espacio busca dar un primer paso hacia un proyecto de gobierno en 2027:

“Esta elección es la piedra angular para empezar a moldear nuestra propuesta. Queremos gobernar Chacabuco con un modelo distinto al actual, y para eso necesitamos el apoyo de la gente”.

Finalmente, invitó a los vecinos a acompañar con su voto:

“Si nos eligen, no los vamos a decepcionar. Queremos un Chacabuco con orden, con participación y con futuro”